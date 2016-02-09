ضبط 11 طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها بالقناطر الخيرية

تمكنت مباحث ومديرية التموين بالقليوبية، من ضبط 11 طن دقيق بلدى مدعم مدون عليها الشركة العربية للمطاحن قبل تهريبهما بالقناطر الخيرية.

كان قد تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من النقيب محمد رأفت الضابط والمعين خدمة منازل ومطالع باسوس – دائرة المركز، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط السيارة رقم 4327 ق ع ص قيادة "عبدالفتاح. أ. د" 25 سنة سائق، وبرفقته "عابدين. ح. ع. ا" 21 سنة مزارع، محملة بـ220 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 72% زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 11 طنا مدونا عليها الشركة العربية للمطاحن – إنتاج مطاحن العاشر المنطقة الصناعية الثالثة.

وبمواجهة قائد السيارة قرر أن الحمولة خاصة بمرافقه، وقدم الثانى بيانا صادرا من شركة سان جورج للاستيراد والتصدير والتوريدات التجارية غير مطابقة للحمولة.

وتم تكليف مباحث التموين بفحص حمولة السيارة، وبيان نوع الدقيق، وتبين أنه دقيق بلدى مدعم استخراج 82%، وتم تدويره وإعادة تعبئته فى شكائر مدون عليها دقيق فاخر استخراج 72% على خلاف الحقيقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4489 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.