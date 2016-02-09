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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وأفيون فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وأفيون فى الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وأفيون فى الإسماعيلية
ألقت مباحث مركز الإسماعيلية، القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وطلقات نارية وأفيون.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، مفادها قيام المتهم "محمد.ا.ح"، 55 سنة، عاطل مقيم عين غصين ــ دائرة مركز الإسماعيلية، بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، والاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم إعداد مأمورية، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته سلاح نارى (طبنجة معدلة تركى و"3" طلقات 9 مم من ذات العيار، ولفافة بداخلها كمية من مخدر الأفيون تزن حوالى "100 جرام".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمواد المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365