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اليوم.. استئناف محاكمة 96 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

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اليوم.. استئناف محاكمة 96 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا اليوم.. استئناف محاكمة 96 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا
تستأنف اليوم الثلاثاء، المحكمة العسكرية بأسيوط محاكمة 96 إخوانياً متهمين فى أحداث اقتحام بنك بمركز ديرمواس جنوب المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

حيث تستمع المحكمة إلى أقوال الشهود وبعض أقوال المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، بشأن اقتحام وحرق بنك مصر بمركز ديرمواس، إبان أحداث العنف والشغب التى شهدتها البلاد يوم 14 أغسطس 2013 .

وقد أحال النائب العام المتهمين فى شهر فبراير من العام الماضى إلى القضاء العسكرى، وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم بالتعدى على منشآت عامة، والتحريض على التظاهر وإثارة العنف والشغب ضد الجيش والشرطة.

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مصر 365

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