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مصرع فلاح وزوجته صعقا بالكهرباء بالمنيا

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مصرع فلاح وزوجته صعقا بالكهرباء بالمنيا مصرع فلاح وزوجته صعقا بالكهرباء بالمنيا
لقى شخص وزوجته مصرعهما صعقًا بالكهرباء داخل منزلهما بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقيه بلاغا من مأمور مركز شرطة ملوى بوفاة "عمرو .ر"، 25 سنة فلاح وزوجته "علا . خ" 22 سنة ربة منزل مقيمان بذات الناحية داخل مسكنهما صعقا بالكهرباء.

وبالانتقال تبين أنه أثناء قيام الأول بالاستحمام حدث عطل مفاجئ بالسخان الكهربائى، وأثناء القيام بإصلاحه حدث ماس كهربائى، مما أدى إلى صعقه ووفاته وزوجته أثناء محاولة إنقاذه.

وبسؤال خال الأول "قاسم .م. م" 45 سنة ومقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الواقعة.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ملوى العام وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية.

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مصر 365