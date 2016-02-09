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نائب عربى بالكنيست:وقف النواب العرب الثلاثة بالكنيست نتاج تحريض من نتنياهو

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نائب عربى بالكنيست:وقف النواب العرب الثلاثة بالكنيست نتاج تحريض من نتنياهو نائب عربى بالكنيست:وقف النواب العرب الثلاثة بالكنيست نتاج تحريض من نتنياهو
قال أحمد الطيبى العضو العربى بالكنيست الإسرائيلى أن قرار اللجنة التأديبية بالكنيست أمس بإبعاد الزملاء والنواب الثلاثة (حنين الزعبى – جمال زحالقة – باسم غطاس) لزيارتهم اسر شهداء فلسطينيين قتلوا برصاص الاحتلال، هو نتاج تحريض من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو.

وأضاف الطيبى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" من نيويورك أن هذا الأسلوب يتكرر فى كل مرة يقوم نائب أو نواب عرب بنشاط أو موقف خارج عن الاجماع الصهيونى.

وأكد الطيبى أن هذا إجراء ظالم ولكنه مؤقت عانى منه غالبية النواب العرب فى الماضى، مشيرا إلى أن النواب العرب لا يتراجعون أو يهربون من المسئولية بسببه.

وأشار الطيبى إلى أن القائمة العربية المشتركة فى الكنيست والتى تمثل جميع النواب العرب يدرسون اتخاذ موقفا إزاء هذا الإجراء، مشددا على أن الاعضاء العرب لن يسمحوا لنتانياهو بالاستفراد بزملائنا الثلاث من حزب التجمع.

وكانت اللجنة التأديبية بالكنيست أعلنت أمس وقف النائبة حنين الزعبى 4 شهور والنائب باسم غطاس نفس المدة، وكذلك النائب جمال زحالقة شهرين عن حضور جلسات الكنيست لقيامهم بزيارة اسر شهداء فلسطينيين قتلوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى.

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مصر 365