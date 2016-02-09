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المخابرات الأمريكية: داعش سيزيد وتيرة هجماته لتأجيج صراع دولى

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المخابرات الأمريكية: داعش سيزيد وتيرة هجماته لتأجيج صراع دولى المخابرات الأمريكية: داعش سيزيد وتيرة هجماته لتأجيج صراع دولى

>توقع مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية الجنرال فنسنت ستيوارت أن يزيد تنظيم داعش المتطرف من وتيرة هجماته العابرة للحدود فى الأشهر المقبلة، سعيا لتأجيج صراع دولى.

وربط ستيوارت - فى خطاب أمام مؤتمر أمنى عقد فى واشنطن وأوردته قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم الثلاثاء- تحذيره بتأسيس التنظيم المتشدد "فروعا ناشئة" فى مالى وتونس والصومال وبنجلاديش وإندونيسيا.

وتابع : "سيزيد داعش على الأرجح من وتيرة هجماته العابرة للحدود وقدرته الفتاكة، لأنه يسعى لإطلاق العنان لأعمال عنف وإثارة رد فعل شديد من الغرب.

وكان البيت الأبيض قد كشف الأسبوع الماضى تقريرا للمخابرات الأمريكية يشير إلى أن داعش لديه نحو 25 ألف مقاتل فى سوريا والعراق، ما يشكل انخفاضا عن تقدير سابق ذكر أن لديه نحو 31 ألفا.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى عوامل مثل الخسائر فى المعارك والانشقاق، لشرح سبب انخفاض عدد المقاتلين بنحو 20%، قائلين إن التقرير أظهر أن الحملة التى تقودها الولايات المتحدة لمحاربة داعش تحرز تقدما.
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