أمين الشرقية يدشن 60 مشروعاً تنموياً لخمس بلديات.. غداً

يدشن أمين المنطقة الشرقية غداً وحتى يوم الخميس المقبل أكثر من 60 مشروعا بكلفة تتجاوز ال370 مليون ريال في كل من بلدية الصداوي والسعيرة والقيصومة وحفر الباطن والذيبية والتي يستهل بها أولى زياراته التفقدية ل20 بلدية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير سيجري خلال الفترة المقبلة زيارات تفقدية لعدد من البلديات، سيتم خلالها تدشين مشروعات تنموية وخدمية، وسيلتقي المواطنين، مشيراً إلى أنه سيبدأ أولى زياراته غداً الإربعاء إلى كل من بلدية الصداوي والسعيرة والقيصومة، يدشن خلالها عدداً من المشروعات التنموية الهامة.

حيث سيتم تدشين مشروعات تنموية بالصداوي، ومشروعات أخرى في بلدية السعيرة بإجمالي 20 مليون ريال، ومشروعات تنموية في بلدية القيصومة، وفي يوم الخميس تدشين مشروعات تنموية ضخمة في محافظة حفر الباطن بكلفة تتجاوز ال300 مليون ريال، وستشمل جولة أمين الشرقية تدشين مشروعات في الذيبية بقيمة تتجاوز ال73 مليون ريال.

ولفت الصفيان إلى أن أهمية الزيارة تأتي من حرص أمين المنطقة على تفقد سير العمل في جميع البلديات، والالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم عن قرب، والاستفسار منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى تدشين عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وكذلك تفقد عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، والعمل على تذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجهها. وأضاف أن الزيارة تأتي في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وكذلك وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، في الحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، وتقديم خدمات مميزة لهم، وكذلك تفقد سير العمل في المشروعات، وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.

3- إحدى الحدائق العامة التي سيتم تدشينها خلال الجولة