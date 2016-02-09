صور الشهداء والمصابين على صدر الجنادرية

يستوقف جناح الشهداء والمصابين من رجال الأمن الذي اعدته ادارة الشهداء والمصابين بوزارة الداخلية عددا كبيرا من زوار الجنادرية. يتوقفون يدعون لهم بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدموه للوطن. وللمصابين بالشفاء.. وقد علقت وزارة الداخلية صور 112 مصابا وشهيدا من رجال الامن الذين قدموا أرواحهم فداء للذود عن دينهم وبلدهم ومليكهم، ضاربين أروع الامثلة في سبيل التضحية والفداء ليعيش المواطن بأمن وأمان.

وقد اشتمل الجناح على صور زيارات القيادة والمسؤولين للمصابين من رجال الأمن الذين تصدوا للإرهاب بأشكاله واساليبه المتعددة ونجحوا ولله الحمد في تخليص البلاد من شروره.