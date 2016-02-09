بالصور.. رئيس مدينة دهب يشيد بمستوى خدمة التأمين الصحى

أشاد اللواء عماد علوان، رئيس مدينة دهب، بمستوى عيادة التامين الصحى بالمدينة وأثنى على مجهوداتهم وحسن علاقاتهم بالمرضى.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء عماد علوان، رئيس مجلس المدينة، لبعض المصالح الحكومية للوقوف على انتظام سير العمل وكفاءة الخدمة.

وتحدث علوان مع العاملين وقال لهم بفضل جهودكم جعلتم التأمين الصحى من الثرى إلى الثريا، مشيرا إلى أن ذلك ليس بالأمر الغريب على موظفى عيادة دهب الذين ضربوا أروع النماذج فى خدمة المرضى على مدار الساعة وليس بمواعيد العمل فقط.

وقال: لقد شهد مواطنو دهب أن هناك تغيرا ملموسا بالخدمة التأمينية من وجود منافذ تحويل جديدة لجهات متعاقدة لم تكن معروفة له، بالإضافة إلى توافر معظم الأدوية بالصيدلية.



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