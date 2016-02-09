جامعة بنها ومحافظة القليوبية يجملان نفق المنشية بالمدينة

فى إطار التعاون المثمر بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية، كلف الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة الدكتور ياسر سهيل عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور محمد السيد مدير مركز المعلومات والخدمات البحثية بالجامعة ببدء فعاليات تجميل نفق المنشية الجديد بمدينة بنها.

من جانبه، قال الدكتور ياسر سهيل عميد كلية الفنون التطبيقية إن وفدا من الجامعة برئاسة مدير مركز المعلومات والخدمات البحثية وقسم النحت والتشكيل المعمارى، التقى الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، لمناقشة دراسة تجميل نفق المنشية والميادين الرئيسية بالمحافظة وكذلك طرح ضرورة الاستفادة من مهارات وإمكانيات طلاب الكلية لتجميل المحافظة من خلال عمل جداريات لعدة مواقع بالمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمد السيد مدير مركز الخدمات البحثية بالجامعة إنه تمت معاينة النفق والموقع على الطبيعة والتعرف على كيفية تفعيل دراسة تجميله باعتباره من أهم مداخل العاصمة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد سلسلة من التصميمات والنماذج للاعتماد من المحافظ ووضع مقايسات التنفيذ وكافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

يذكر أن كلية الفنون التطبيقية ببنها كانت قد صممت ونفذت مشروع تمثال محمد على باشا الذى تم وضعه بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة فى إطار مشروع تطوير الميدان كما كلفت الكلية بوضع التصورات لتصميم النصب التذكارى الجديد المزمع إنشاؤه أمام نادى بنها الرياضى بديلا عن النصب القديم الذى سيتم هدمه فى إطار أعمال تطوير عاصمة المحافظة.