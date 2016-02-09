أوباما: أزمة اللاجئين عالمية ولا تخص أوروبا فقط

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن أزمة اللاجئين عالمية ولا تخص أوروبا وحدها.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء عن أوباما بعد اجتماعه بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قوله “إنه تم مناقشة أزمة اللاجئين التي تواجه أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر الأمر أزمة أوروبية وإنما عالمية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل من خلال التنسيق مع شركائها في حلف الناتو وفي الاتحاد الأوروبي من أجل معالجة الأزمة الإنسانية.

من جهة أخري، قال الرئيس أوباما إن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في الحلف للتصدي لتنظيم داعش.

من جهته، شدد الرئيس الايطالي ماتاريلا على أهمية علاقة الصداقة العريقة التي تجمع بلاده والولايات المتحدة ، مؤكدا أنها ستساعد البلدين على تجاوز التحديات الجديدة كاستفحال ظاهرة الإرهاب.

أ ش أ