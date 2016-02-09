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شكري يلتقي زعيمة الأقلية بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي

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شكري يلتقي زعيمة الأقلية بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي شكري يلتقي زعيمة الأقلية بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الخارجية – سامح شكري

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري التقي خلال نشاط يومه الأول في واشنطن مع السيناتور “دايان فاينستاين” زعيمة الأقلية بلجنة الاستخبارات وعضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، حيث تركز اللقاء على العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلي القضايا الإقليمية.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن شكري أكد خلال اللقاء علي أهمية تعزيز الآيات التعاون والتواصل بين الكونجرس الأمريكي والبرلمان المصري، كما تناول الوزير الرؤية المصرية تجاه مكافحة الإرهاب، وسبل حل الأزمة السورية، والجهود المصرية الداعمة لتشكيل حكومة التوافق الوطني في ليبيا.

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