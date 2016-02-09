في_القمة - عبد الجليل: أضعت فرصة للزمالك فاستبدلني فاروق جعفر لأنني أهلاوي

مباريات القمة بين الأهلي والزمالك عامرة بالكواليس والذكريات الطريفة التي تظل عالقة بأذهان نجوم القطبين على مدار حياتهم.

واستعاد محمد عبد الجليل نجم الأهلي والزمالك في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ذكرى طريفة له في إحدى ديربيات هذه الفترة.

وقال عبد الجليل خلال استضافته بقناة أون تي في :"لعبت للأهلي ١٣ سنة ثم انتقلت للزمالك في تجربة استمرت ٣ مواسم".

وأضاف "في أول مباراة قمة بقميص الزمالك أهدرت فرصة سهلة للغاية بعد أن راوغت مشير حنفي ومحمود أبو الدهب بلعبة واحدة".

واستدرك "لكن سددت الكرة بشكل غريب، لأنني فكرت في كيفية الاحتفال بالهدف، لرغبتي القوية في تمزيق شباك الأهلي، لأنني شعرت بتعرضي للظلم عندما قرروا الاستغناء عني".

وواصل عبد الجليل "إلا أن الجهاز الفني للزمالك وقتها بقيادة أحمد رفعت قرر استبدالي بعد ضياع هذه الفرصة، لأن فاروق جعفر المدرب العام اتهمني بتعمد إهدار الكرة لأنني أهلاوي، فغادرت الملعب بعد ١٥ دقيقة من بداية اللقاء".

واختتم "فاروق جعفر هو من أكد لي سبب استبدالي، عندما تدربت تحت يديه بصفوف نادي بلدية المحلة".