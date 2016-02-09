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الفيروسات الكبدية: خفض سعر عقار دكلانزا لـ 1314 جنيها بمراكز الكبد

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الفيروسات الكبدية: خفض سعر عقار دكلانزا لـ 1314 جنيها بمراكز الكبد الفيروسات الكبدية: خفض سعر عقار دكلانزا لـ 1314 جنيها بمراكز الكبد
أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات بوزارة الصحة والسكان، أنه تم خفض سعر عقار الدكلانزا من 1815 إلى 1314 جنيها فى مراكز الكبد.

وقال رئيس اللجنة القومية للفيروسات بوزارة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عقار الدكلانزا هام جدا لعلاج مرضى الفشل الكلوى المتقدم والمصابين بفيروس سى وتصل نسبة الشفاء به إلى 97%.

وأضاف "دوس"، أن خفص السعر جاء نتيجة للمنافسة الشديدة بين الأصناف الدوائية لعلاج فيروس سى فى ، خاصة مع فتح السوق للأصناف الأجود والأقل سعرا.


>بالصور.. افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج الفيروسات الكبديةB وC بمرسى مطروح

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