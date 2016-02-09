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محلب يتفقد مشروعات جديدة بقيمة مليار و427 مليون جنيه فى الأقصر

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محلب يتفقد مشروعات جديدة بقيمة مليار و427 مليون جنيه فى الأقصر محلب يتفقد مشروعات جديدة بقيمة مليار و427 مليون جنيه فى الأقصر
زار المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، والتى يأتى فى مقدمتها، مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعونى، الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر بطول 2700 متر.

كما يتفقد مشروع مستشفى الأقصر لعلاج السرطان، ويناقش المقترحات الخاصة بإقامة أول دار للأوبرا، وقاعة اجتماعات دولية بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمدن إسنا وأرمنت وبقية مدن المحافظة، والتى تصل تكلفتها إلى مليار و427 مليون جنيه.

وتتضمن المشروعات التى يتفقدها محلب، محطة مياه إسنا وشبكاتها، والتى انتهى العمل بها بطاقة 61 ألف م3/يوم، بتكلفة 311 مليون جنيه، ومحطة مياه غرب الأقصر وشبكاتها (القرنة)، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 165 مليون جنيه، ومشروع رافع مياه مدينة الطود "بوستر الحسينات"، بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ومشروع محطتى الكومباكت بالبغدادى، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، حيث من المنتظر تنفيذ هذه المشروعات خلال العام الجارى، بالإضافة إلى مشروع استكمال خزانات علوية بأرمنت، بتكلفة 30 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر يونيو 2017.

وكذلك التشغيل الجزئى لمشروع استكمال شبكات صرف صحى إسنا، بتكلفة 365 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه نهاية مايو 2016، ومشروع صرف صحى قريتى النجوع بحرى وقبلى، بتكلفة 40 مليون جنيه، حيث من المنتظر تنفيذ (النجوع قبلى) نهاية يونيو 2016، و(النجوع بحرى) بنهاية مارس المقبل.

ومشروع صرف صحى البياضية الشرقية (رواج)، بتكلفة 25 مليون جنيه، والمنتره أن يتم الانتهاء من تنفيذه نهاية مارس المقبل، ومشروع صرف صحى الحبيل، بتكلفة 40 مليون جنيه، والمنتر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى الطود الجديدة، بتكلفة 25 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء الجزئى من تنفيذه نهاية مارس المقبل، والانتهاء الكلى منه بنهاية ديسمبر من العام الجارى 2016.

وذلك بجانب عدد من مشروعات الصرف الصحى، والتى سيتم الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو من العام القادم 2017، وتشمل، مشروع صرف صحى قرية النمسا بمركز إسنا، بتكلفة 40 مليون جنيه، ومشروعى صرف صحى قرية الرزيقات بحرى وقبلى، بتكلفة 30 مليون جنيه، وصرف صحى قرية الرياينة بمركز أرمنت، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى البغدادى بمركز البياضية، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى الطود القديمة، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى الزينية، بتكلفة 120 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرية الضبعية بمركز القـــــــرنة، بتكلفة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى الطارف القديمة بمركز القـــــــرنة، بتكلفة 50 مليون جنيه، والذى ينتهى العمل به خلال شهر مارس من العام المقبل 2017 .
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