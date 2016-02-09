الأمن يفحص مكالمات الشاب الإيطالى قبل اختفائه ويعيد استجواب متهمين بالجيزة

أفادت مصادر أمنية، أن أجهزة الأمن أعادت استجواب عدد كبير من المتهمين الجنائيين والسياسيين المحبوسين بقضايا فى نطاق محافظة الجيزة، فى محاولات منها للتوصل إلى هوية مرتكبى حادث مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى فى الجيزة.

وأوضحت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الأمن تهدف إلى التوصل إلى أية معلومات قد تقودها لتحديد هوية مرتكبى الواقعة وسرعة القبض عليهم.

واستمعت أجهزة الأمن منذ العثور على جثة الشاب الإيطالى إلى نحو 300 شخص؛ شملوا الجيران والأصدقاء وأشخاصًا مشتبهًا فيهم، وكل من له صلة بالمجنى عليه أو يعرفه أو تعامل معه، فى إطار جمع أجهزة الأمن للمعلومات عن الحادث.

وحرصت أجهزة الأمن على فحص المكالمات الهاتفية للضحية قبل اختفائه بساعات، بالتنسيق مع شركات الاتصال؛ للتوصل إلى هوية الأشخاص الذين جرى بينهم وبينه مكالمات قبل اختفائه، فى إطار جمع المعلومات.

ويحرص قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية على إطلاع الجانب الإيطالى بكافة المعلومات المتوفرة حتى الآن عن الحادث وظروفه وملابساته، وخطط الأمن المستقبلية والبنود التى سيتحرك فيها.

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