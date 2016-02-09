طالبة ببنى سويف تقاضى وزير التعليم العالى لضياع فرصة التحاقها بمعهد خاص

أقامت طالبة حاصلة على الثانوية العامة ووالدها دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببنى سويف ضد وزير التعليم العالى ومسئولى تنسيق الجامعات لحرمان الطالبة من الالتحاق بأى من المعاهد الخاصة خلال عام 2015 / 2016، بسبب أخطاء التنسيق وإرسال بطاقتى ترشيح لها على معهدين مختلفين هما "العلوم الإدارية ببنى سويف، وإدارة الأعمال بالقاهرة".

من ناحيته قال والد الطالبة، إنه رغم قبول مسئولى معهد بنى سويف أوراق ابنته وانتظامها فى الدراسة، فإنهم رفضوا منحها رقم جلوس لدخول امتحانات الترم الأول بدعوى عدم إرسال قطاع المعاهد خطاب تحويلها من معهد القاهرة إليهم.

وتضمنت حيثيات عريضة الدعوى التى تحمل رقم 2633 لسنة 3 ق، وقدمها إلى محكمة القضاء الإدارى "نجيب رؤوف برسوم المحامى" وكيلا عن "عصام الدين عباس يوسف ونجلته الطالبة نورهان"، أن الطالبة صدر لها فى التاسع من سبتمبر عام 2015 من مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالى بطاقة ترشيح للمعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف وبعد ثلاثة أيام أرسل مكتب التنسيق بطاقة ترشيح أخرى للمعهد العالى لإدارة الأعمال ونظم المعلومات بالقاهرة، وتوجهت نورهان بالأوراق المطلوبة إلى معهد العلوم الإدارية ببنى سويف وفقا لبطاقة الترشيح الأولى وبعد تأكيد مسئولى التنسيق بجامعة بنى سويف اعتبار البطاقة الثانية كأنها لم تكن، وقامت الطالبة بسداد مبلغ مالى كجزء من المصروفات عبارة عن ثمن الكتب واشتراك الأتوبيس، بالإضافة إلى 200 جنيه قيمة التحويل وانتظمت فى الدراسة حتى الرابع من يناير 2016 قدمت خلالها الأبحاث المطلوبة، وأدت امتحانات الأشهر، إلا أن المعهد رفض منحها رقم جلوس لدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعدم وصول خطاب من قطاع المعاهد بالوزارة بالموافقة على تحويلها من معهد إدارة الأعمال بالقاهرة إلى معهد بنى سويف مما أضاع عليها العام الدراسى ورغم إرسال والد الطالبة لتلغرافين وتظلم إلى وزارة التعليم العالى بالقاهرة إلا أنه لم يتلق ردا أو اهتماما من الوزير أو أى من مسئولى قطاع المعاهد.



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تظلم أرسله والد الطالبة لوزارة التعليم العالى



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بطاقة ترشيح الطالبة للمعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف



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بطاقة ترشيح الطالبة للمعهد العالى لإدارة الأعمال ونظم المعلومات بالقاهرة