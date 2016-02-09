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القبض على 4 عاطلين لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بمنطقة المطرية

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القبض على 4 عاطلين لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بمنطقة المطرية القبض على 4 عاطلين لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بمنطقة المطرية
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من إلقاء القبض على 4 عاطلين لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بقصد التشاجر بها بمنطقة المطرية.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام محمد. م. ف 25 سنة عاطل ومقيم بمنطقة المطرية ومحمد. و. م 24 سنة عاطل ومحمد. ع. ع 24 سنة عاطل وهشام. ع. م 25 سنة عاطل ومقيم بمنطقة الأميرية وفوزى. ا. ف 19 سنة عاطل بإعداد أسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر مع آخرين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط المباحث من ضبطهم وبحوزة الأول والثانى والثالث 3 أسلحة نارية (3 فرود خرطوش عيار 12 مم) وضبط بحوزة الرابع والخامس 2 سلاح أبيض "سنجة، مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع آخرين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365