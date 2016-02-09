تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة روض الفرج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، مفادها قيام محمد.ع.أ، 28 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة روض الفرج، والسابق اتهامه فى 12 قضية، آخرها جنح روض الفرج "شروع فى قتل" وشقيقه عبد العليم.ع، 22 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها جنح روض الفرج "شروع فى قتل"، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات بالاتجار بالمواد المخدرة، وأنهما يتخذان من منطقة سكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم روض الفرج من ضبطهما، وبصحبتهما عماد.م.أ، 30 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات"، ومحمود.أ.ص، 25 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات"، وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى 15 ألف جنيه، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.