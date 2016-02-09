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القبض على تشكيل عصابى لخطف محاسب بسبب الخلاف على الميراث فى حلوان

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القبض على تشكيل عصابى لخطف محاسب بسبب الخلاف على الميراث فى حلوان القبض على تشكيل عصابى لخطف محاسب بسبب الخلاف على الميراث فى حلوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى؛ لاتهامه بخطف محاسب والاعتداء عليه وتصويره عاريًا بسبب الخلاف على الميراث بمنطقة حلوان، حُرِر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من إسلام.ه.ع.م، 25 سنة، محاسب ومقيم بقرية كفر العلو بمنطقة حلوان، ذكر فيه أنه بتاريخ 9/1/2016م قام مجدى.م.ح، 50 سنة، بالمعاش "خال المبلغ"، ومحمود.ع.س، 30 سنة محاسب، وأحمد.م.ح، 26 سنة محاسب، والسابق اتهامه فى القضية رقم 6925 لسنة 2008م حلوان "مشاجرة"، وشقيقه حلمى.م.ح. 22 سنة طالب، باختطافه واحتجازه داخل شقة بمنطقة حلوان البلد دائرة القسم والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح قطعى بالرأس ونزيف بالأنف وتصويره عاريًا بسبب خلافات بينهم وبين والدته حول الميراث، وهددوه بنشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعى حال عدم تنازل والدته عن الميراث .

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن ضباط مباحث قسم حلوان من ضبطهم، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو السابق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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