أمين عام صحة مصر: أسسنا تحالفا لمكافحة أسباب الأمراض غير المعدية

بسبب انتشار الأمراض غير المعدية فى الآونة الأخيرة، شاركت جمعية صعيد مصر للسكرى، والجمعية المصرية لدراسة السمنة، والجمعية المصرية لأبحاث التغذية الإكلينيكية ومؤسسة صحة مصر فى تأسيس التحالف المصرى لمكافحة الأمراض غير المعدية بأسوان.

وقال الدكتور وائل صفوت، رئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لعلاج التدخين وأمين عام مؤسسة صحة مصر: "نهدف من انشاء التحالف مكافحة الأمراض غير المعدية والتى تسبب وفاة 38 مليون شخص حول العالم سنويًا، وهى مجموعة من الأمراض لا تنتقل بالعدوى ومنها النوبات القلبية، والسكر، أمراض الجهاز التنفسى، السرطان، السكتة الدماغية.

وأضاف: منظمة الصحة العالمية أفادت بأن الأمراض غير المعدية تسبب 63% من الوفيات السنوية، و80% من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تكون فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأشار الدكتور وائل إلى أن هذا التحالف سيقف أمام الأمراض غير المعدية بنشر الوعى داخل المجتمع ومكافحة أسبابها وأبرزها التدخين والسمنة وقلة النشاط البدنى.