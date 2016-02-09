"الأرصاد": طقس اليوم شديد البرودة .. والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس بارد شمالا حتى القاهرة، معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

>الإسكندرية 12 15

>مطروح 8 15

>بورسعيد 9 16

>دمياط 9 16

>بلطيم 9 17

>الإسماعيلية 10 17

>السويس 10 17

>العريش 9 17

>نخل 1 16

>طابا 6 17

>الطور 11 20

>مرسى علم 11 21

>الغردقة 10 21

>شرم الشيخ 12 23

>رفح 8 16

>كاترين 1 10

>سيوة 3 17

>المنيا 3 18

>الفيوم 6 16

>رأس سدر 6 18

>أبوسمبل 8 19

>وسط الدلتا 10 16

>أسيوط 4 17

>سوهاج 5 19

>الأقصر 5 20

>أسوان 7 20

>شلاتين 12 22

>حلايب 14 20

>الوادى الجديد 7 19

>قنا 6 20

>نويبع 12 23

>السلوم 8 15

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