استنفار أمنى بالإسكندرية قبل ساعات من مباراة الأهلى والزمالك

أعلنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء حالة الاستنفار الأمنى بمنطقة برج العرب قبل ساعات من بدء مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى العام.

ويشارك فى عمليات التأمين أفراد مسلحون وضباط للمفرقعات وكلاب مدربة وقوات الأمن المركزى وتشكيلات أمنية، وتم وضع حواجز حديدية وإقامة نقاط أمنية على بعد مسافة كبيرة من الاستاد لمنع تسلل جمهور الفريقين إلى الاستاد بعد قرار الجهات المعنية بعدم حضور سوى عدد معين من الجماهير.

وشددت وزارة الداخلية على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون أثناء مباراة النادى الأهلى مع الزمالك، الثلاثاء، التى ستقام فى ستاد برج العرب بالإسكندرية، وأهابت بالمشجعين والمواطنين تغليب المصلحة العامة على الخاصة والحفاظ على ممتلكات الوطن وصونها، والتحلى بالأخلاق الرياضية والالتزام بتعليمات الأمن وعدم السماح بدخول سوى 100 مشجع طبقاً لما تم الاتفاق عليه.