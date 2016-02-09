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إغلاق 229 معبرا غير شرعى على السكة الحديد لتفادى حوادث القطارات

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إغلاق 229 معبرا غير شرعى على السكة الحديد لتفادى حوادث القطارات إغلاق 229 معبرا غير شرعى على السكة الحديد لتفادى حوادث القطارات
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة لإزالة وغلق المعابر غير القانونية على جانبى شريط السكة الحديد على مستوى الجمهورية، وتنجح فى إغلاق 229 معبرا بـنطاق 16 مديرية أمن فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الحفاظ على حياة المواطنين والتى تعتمد فى أحد محاورها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحد من الحوادث ولاسيما القطارات.

وتم تنفيذ حملة موسعة لغلق وإزالة المعابر غير القانونية أسفرت جهودها عن غلق 229 معبرا غير قانونى بنطاق مديريات أمن "الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس، الإسماعيلية، مطروح، الإسكندرية، المنوفية، كفرالشيخ، دمياط، الدقهلية، الغربية، قنا، الأقصر، أسوان" هذا وجارى استمرار الحملات للقضاء على كافة المعابر غير القانونية بمختلف المحافظات.

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مصر 365

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