الأمن العام يضبط 300 بندقية و3 رشاشات و26 تشكيلا عصابيا

وجه اللواء السيد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط (505) قطع سلاح نارى بينها 3 رشاشات و300 بنادق، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، (1484) قضية مواد مخدرة، (7) هاربين من السجون العمومية، (26) تشكيلا عصابيا، كشف غموض (56) قضية جنايات، (45722) مخالفة سرقة تيار وكابلات كهربائية، تنفيذ (112688) حكما قضائيا متنوعا، وإعادة (50) سيارة مُبلغ بسرقتها.