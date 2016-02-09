لمرضى السكر.. رج الأنسولين قبل استخدامه لتتفادى الغيبوبة واضطراب السكر

"لابد من رج زجاجة الأنسولين قبل الاستخدام".. هذا ما نصح به وأكد عليه الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء والغذاء، مشيرًا إلى أنها من أهم الخطوات التى يجب على مريض السكر اتباعها قبل تعاطى حقنته اليومية من جرعة الأنسولين.

وأوضح الدكتور مروان حديثه أن الكثير من المرضى يرتكبون هذا الخطأ الشائع بعدم رج الزجاجة جيدًا قبل حقن الأنسولين، وهو تصرف غير سليم وخطير فى الوقت ذاته، وتكمن الخطورة فى أن زجاجة الأنسولين تحتوى على نوعين منه، الأول "الرايق" أو سريع المفعول، والثانى هو ما يطلق عليه "المعكر"، والأخير هو الذى يستقر عادة فى القاع، فيما يطفو النوع الأول الرايق أو الشفاف، وإذا لم ترج الزجاجة جيدًا سيسحب المريض الجرعة من الطبقة لأولى الطافية فقط وهذا أمر خطير.

وأوضح الباحث فى الدواء أن هذا النوع الذى يقوم بسحبه "الرايق" له وظيفة واحدة ومحددة، وهى حرق الوجبة التى يتناولها المريض وقتيًا أو لحظيًا، فيما تكمن وظيفة النوع الآخر "المعكر" والذى لم يسحبه المريض، -لعدم الرج- فى استمرار مفعول الأنسولين على مدار اليوم، وهذا الخطأ الشائع يجعل الجرعة غير مكتملة وغير مجدية وقد يضطرب مستوى السكر فى الدم.

وينصح الدكتور مروان بضرورة رج الزجاجة قبل الاستخدام لتفادى الخطأ، وتجنب المضاعفات ومنها الغيبوبة السكرية، أو ارتفاع مفاجئ أو انخفاض مفاجئ لمستوى السكر، بجانب تفادى مضاعفات السكر المعروفة على المدى البعيد.