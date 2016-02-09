نقيب المحامين: ساندنا "الأطباء" ضد أمناء الشرطة وسنقاوم أى عنصر فاسد

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن علاقتهم مع كل الجهات تقوم على الاحترام المتبادل، مضيفا أنهم يحترمون الشرطة فى أداء دورها و سيقاومون أى عنصر فاسد يسئ للمواطنين .

وأضاف عاشور لـ"اليوم السابع":" ساندنا نقابة الأطباء ضد بعض أمناء الشرطة ،وسنقاوم أى عنصر فاسد يسئ للمواطنين"، لافتا إلى أنه سيضع الحجر الأساسى لنادى أسيوط خلال هذا العام.

ووجه نقيب المحامين رسالة للأعضاء المرشحين لانتخابات النقابات الفرعية قائلا:" أتمنى أن تكونوا قدوة لزملائكم و أن تكون المنافسة محترمة يكون الخلاف فيها شريف من أجل الحفاظ على وحدة المحامين".

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