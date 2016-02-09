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اليوم .. نظر محاكمة متهمين بقضية "فتنة الشيعة"

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اليوم .. نظر محاكمة متهمين بقضية "فتنة الشيعة" اليوم .. نظر محاكمة متهمين بقضية "فتنة الشيعة"
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

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مصر 365

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