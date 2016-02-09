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شرطة مكافحة الشغب الموريتانية تفرق محتجين أمام زارة التعليم العالى

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شرطة مكافحة الشغب الموريتانية تفرق محتجين أمام زارة التعليم العالى شرطة مكافحة الشغب الموريتانية تفرق محتجين أمام زارة التعليم العالى

>فرقت شرطة مكافحة الشغب فى العاصمة الموريتانية نواكشوط مئات المتظاهرين الذين احتشدوا فى الشوارع المحيطة بوزارة التعليم العالى احتجاجًا على عدم إرسال فريق مدرسى موريتانى إلى بطولة مدرسية تنظمها قناة جيم للأطفال بقطر.

وقال شهود عيان إن الشرطة طلبت من المحتجين إخلاء مكان الوقفة بحجة أنها غير مرخصة، لكنها سرعان ما تدخلت لفض المظاهرة بالقوة مستخدمة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع.

ويحتج النشطاء تلبية لدعوة أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية تنديدًا بـ"رفض السلطات الموريتانية إرسال فريق مدرسى يمثل (مدرسة نسيبة) بمنطقة الميناء فى الضاحية الجنوبية للعاصمة نواكشوط للمشاركة فى بطولة مدرسية تنظمها قناة جيم القطرية للأطفال".

وكانت قناة جيم للأطفال قد نظمت فى أكتوبر الماضى بطولة تمهيدية بنواكشوط بين عدد من الفرق المدرسية تأهلت منها مدرسة نسيبة للمشاركة فى البطولة النهائية فى فبراير الجاري، غير أنه حال دون توجه الفريق إلى قطر مشاكل إدارية تتعلق بالأوراق الثبوتية لعدد من اللاعبين، خاصة عدم مطابقة أعمار الأطفال للسن المقبولة للمشاركة فى البطولة.
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