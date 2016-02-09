وفاة إماراتية وإصابة ثلاثة من أبنائها بحادث مروري

لقيت مواطنة إماراتية تدعى ( م.م.س 42 عاماً ) مصرعها بعد تعرضها لإصابات بليغة نتيجة حادث انحراف وتدهور لمركبتها في رأس الخيمة ، فيما أصيب ثلاثة من أبنائها بإصابات متفاوتة .

وفي تفاصيل الحادثة ، قال الرائد سالم أبورقيبة رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل بالإنابة في رأس الخيمة ، أنه بينما كانت المرأة تقود مركبتها برفقة أبنائها الثلاثة وهم (س.ر.س 6 أعوام) و (ف.ر.س 4 أعوام) و (م.ر.س 15 عاماً) فقدت السيطرة على المقود مما أدى إلى انحراف المركبة ثم تدهورها واستقرارها مقلوبة على إحدى جانبيها .

وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ لموقع البلاغ ، وتبين وفاة المرأة في موقع الحادث ، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات .

ونقل أبورقيبة تعازيه إلى أسرة الفقيدة ، مناشداً جميع قائدي المركبات بضرورة التقيد بالسرعات المحددة في مختلف الطرق ، وعدم القيادة في الأماكن التي لا يتوفر بها الإضاءة الكافية ، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية ، متمنياً للجميع السلامة .

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