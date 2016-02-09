بالصور.. 3 تمارين للمبتدئين لشد ترهلات البطن والتخلص من الدهون

تحارب الفتيات وحش السمنة بكل الطرق عن طريق التزامهن بالأنظمة الغذائية الصحية التى تساعد فى حرق الدهون ولكن هناك مناطق بالجسم تحتاج تمارين رياضية للتخلص من الدهون وشدها بجانب النظام الغذائى ومن أهمها البطن، التى تعد أكثر المناطق ترهلاً فى الجسم، وفى السطور التالية يقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" 3 تمارين تساعد المبتدئات على شد ترهلات البطن والتخلص من الدهون، وهى..

الوقوف على القدم اليمنى ورفع اليسرى ومحاولة لمس اليد اليسرى بوجه القدم اليمنى والعكس ويتكرر ذلك 12 مرة مع الحفاظ على استقامة الظهر.

الجلوس على الكرسى مع رفع القدمين إلى الأمام بشكل مستقيم ثم الوقوف على القدم اليمنى والجلوس مرة ثانية ويليها القدم اليسرى ويتكرر التمرين 12 مرة مع الحفاظ على استقامة الظهر وشفط البطن.

الوقوف على القدمين وتبادل الوقوف على أحدهما دون الأخرى وتحريك اليدين على الجانبين مع الحفاظ على استقامة الظهر، ويتكرر التمرين 12 مرة.