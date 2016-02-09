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"إمبابة" نقطة انطلاق منظومة القمامة الجديدة بالجيزة.. والبدء أول مارس

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"إمبابة" نقطة انطلاق منظومة القمامة الجديدة بالجيزة.. والبدء أول مارس "إمبابة" نقطة انطلاق منظومة القمامة الجديدة بالجيزة.. والبدء أول مارس
كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، عن أن الوزارة وضعت خطة مع محافظة الجيزة بعد دراسة مستفيضة واجتماعات مع المحافظ اللواء كمال الدالى، لتنفيذ منظومة القمامة الجديدة حيث درست جميع المناطق واختارت منطقة إمبابة كنقطة انطلاق .

وأضاف خالد فهمى لـ"اليوم السابع"، أن المنظومة ستطبق فى هذه المنطقة بشكل نموذجى حيث سيتم جمعها من المنازل مباشرة وليس المقالب فقط، موضحا أنه يتم الآن إعداد العقود التى ستوقع مع الشركات التى ستقوم بجمع القمامة ونقلها، مشددا على أهمية أن تكون هذه العقود مدروسة ومحكمة جيدا .
>وأشار الوزير ، الى أن الوزارة مع المحافظة تنتهى حاليا من صياغة العقود، ومن الممكن التوقيع خلال الأيام المقبلة والبدء فى التنفيذ أول مارس بإمبابة، حيث أن دور الوزارة سيكون مقصور على المحافظة على تقديم الدعم الفنى والمالى.


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