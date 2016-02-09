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"الخارجية" تطلق حملة دعائية فى أمريكا عن الحياة البرلمانية بمصر

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"الخارجية" تطلق حملة دعائية فى أمريكا عن الحياة البرلمانية بمصر "الخارجية" تطلق حملة دعائية فى أمريكا عن الحياة البرلمانية بمصر
أعطى وزير الخارجية سامح شكرى خلال زيارته لمقر السفارة المصرية فى واشنطن إشارة البدء لانطلاق حملة دعائية لمصر فى العاصمة الأمريكية بمناسبة مرور 150 عاما على الحياة البرلمانية فى .

ووصف شكرى الحملة بأنها مهمة، مشيرا إلى أنها ستطلع قطاعات عريضة من المجتمع الأمريكى على التطورات الحالية فى مصر، كما أنها يمكن أن تسهم فى التعريف بالجوانب التى قد تخفى على المواطنين الأمريكيين من عراقة الممارسة البرلمانية فى مصر، والتحديات الكثيرة التى تواجهها مصر مع شركائها سواء فى العالم العربى أو الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، قدم سفير مصر فى واشنطن ياسر رضا شرحا لأبعاد الحملة الدعائية التى سيتم اطلاقها فى العاصمة الأمريكية، قائلا إن الحملة تتضمن رسالة سياحية وسياسية لأنها تتحدث عن 150 عاما من الحياة البرلمانية فى مصر، وستشمل وضع ملصقات بالقرب من البيت الأبيض ومقر الكونجرس الأمريكى وعلى الاتوبيسات السياحية داخل العاصمة الأمريكية.

وأوضح أن الحملة ستستمر حتى شهر مارس القادم حيث ستتزامن مع القمة القادمة للأمن النووى التى تستضيفها واشنطن فى أواخر مارس القادم، معربا عن أمله فى أن يكون للحملة مردود إيجابي.
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مصر 365

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