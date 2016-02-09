زوج فى "دعوى نشوز": "بتطالبنى بتقسيم ايجار الشقة.. وقالت لى من حقى أضربك"

أقام الزوج "جمال.ق" دعوى نشوز ضد زوجته "روجينا.م" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى بعد زواج دام ب 10 شهور وطالب باثبات خروجها عن طاعته بعد تعديها عليه ضربا ومطالبتها بتقسيم الالتزامات فى المنزل بينهما وتهديدها برد أى إساءة يرتكبها فى حقها .

وقال الزوج، فى الدعوى التى حملت رقم 3988 لسنة 2016: "فترة الخطوبة كانت 6 شهور وخلالها لم أتخيل أنها متطرفة بتلك الطريقة تجاه الرجال لكن من أول ليلة زواج وضعت لى شروط منها تقسيم راتبنا وإيجار الشقة والعمل فى المنزل".

وأضاف:"اضطريت أتعدى عليها ضربا وكنت أول مرة فى حياتى أفعل ذلك بسبب تجاوزها فى حقى وتعديها على بالضرب فقط لأنى طلبت منها أن تعد لى الطعام وقالت نحن متساوين وكلمات من ذلك القبيل والهمجية التى يمتاز بها الرجال".

وتابع:" لا يوجد رجل فى الدنيا يتحمل زوجتى ولن أطلقها وأتركها بسبب أفعالها فهى من خرجت عن طاعتى وأنا لم أطالبها إلا بما قال به الشرع والدين".