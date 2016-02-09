زوجة بدعوى طلاق:زوجى أجبرنى على معاشرة صديقه وطلب ممارسة الجنس مع صديقاتى

أقامت "مروة.ف" دعوى طلاق للضرر ضد زوجها "صابر.ج" أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، وادعت فيها قيامه بإجبارها على ممارسة العلاقات المحرمة تحت مسمى تبادل الزوجات، وعندما تصدت له جعل صديق له يعاشرها دون إرادتها.

وقالت الزوجة فى الدعوى التى حملت رقم 8961 لسنة 2016 أمام محكمة الأسرة: تزوجنا من 13 شهرا وعشت معه منذ أول يوم زواج أصعب فترة فى حياتى، فلم أكن معتادة على السهرات والخمور والتجاوزات التى تحدث فيها.

وأكملت الزوجة: قبل الزواج كان منفتحا ولكن لم يفاتحنى يوما فى رغبته الشاذة فى معاشرتى لغيره وهو كذلك، وللأسف عندما تجاوز وفعل ذلك بعد 6 شهور من زواجنا أصابتنى صاعقة فحدثت نفسى أى مصيبة وقعت فيها وكدت أصدق أنه مجنون.

وأضافت الزوجة: عرفنى على أصدقاء له وقال لى إنهم منفتحين ويجب أن أتعلم منهم، وعندما رددت عليه بأن ضربته على وجه هددنى بفيديوهات صورنى إياها أثناء علاقتنا الزوجية، وقال لى إنه يستطيع أن يستخدم فيها الفوتوشوب ويجعلنى مع غيره، فخفت وحاولت أن أعتزله، وأصبحت أغلق غرفتى حين يأتى المنزل حتى يغادره، وطالبت بالطلاق ولكنى لم أستطع ذكر السبب لأهلى أو لأهله، وعشت أصعب فترة فى حياتى وأنا أدعى الله أن يخرجنى من تلك المصيبة.

واستكملت الزوجة: كان عندما يرى صديقة لى جميلة يحاول أن يجعلها تقع فى شباكه، ويجبرنى على دعوتها للمنزل حتى يستطيع الاختلاء بها لكى يمارس وأصدقاؤه معها العلاقات المحرمة.

وقالت: عندما مل منى أجبرنى على معاشرة صديق له، ومن وقتها وأنا كرهت نفسى، وعندما هربت ولجأت لأهلى رفضوا الإبلاغ خوفا من الفضائح، وأقاموا دعوى الطلاق وعاملونى وكأننى شاركت فى الجريمة رغم أننى كنت مجبرة.