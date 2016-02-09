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اليوم.. انطلاق قوافل "الأهرام للمجمعات الاستهلاكية" لبيع أوراك الدواجن بالوراق

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اليوم.. انطلاق قوافل "الأهرام للمجمعات الاستهلاكية" لبيع أوراك الدواجن بالوراق اليوم.. انطلاق قوافل "الأهرام للمجمعات الاستهلاكية" لبيع أوراك الدواجن بالوراق
تنطلق اليوم الثلاثاء، قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بسعر 9 جنيهات و 50 قرشا للكيلو من فروع شركة الاهرام، لبيعها بمنطقة الوراق .

وقال طارق طنطاوى رئيس شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة ، لـ"اليوم السابع"، إن هناك سيارات متنقلة لبيع كافة السلع الغذائية من لحوم مجمدة بسعر 34 جنيها للكيلو وأسماك وخضر وبقوليات بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيه للكيلو.

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مصر 365

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