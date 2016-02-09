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21 جامعة مصرية تشارك غدا فى "ماراثون جرى" بكورنيش أسوان لتشجيع السياحة

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21 جامعة مصرية تشارك غدا فى "ماراثون جرى" بكورنيش أسوان لتشجيع السياحة 21 جامعة مصرية تشارك غدا فى "ماراثون جرى" بكورنيش أسوان لتشجيع السياحة
ينطلق غدا الأربعاء، ماراثون للجرى تنظمه جامعة أسوان، تحت رعاية وزارتى التعليم العالى، والشباب والرياضة، بمشاركة 21 جامعة مصرية، ينطلق من أمام نادى التجديف الرياضى بكورنيش أسوان، وحتى أسوان، بمشاركة 27 طالبا وطالبة وذوى الاحتياجات الخاصة ومشرفين من كل جامعة من الجامعات المشاركة، بهدف تنشيط السياحة الخارجية والداخلية بالمدينة خلال موسم الشتاء.

يحضر الماراثون الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، والدكتور صبحى حسنين، رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات.

من جانبه، أكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة استعدت لاستقبال الوفود المشاركة من مختلف الجامعات المصرية، بدءاً من اليوم الثلاثاء، وحتى بدء فعاليات الماراثون.


>انطلاق الملتقى الخامس لشباب الباحثين بمشاركة 14 جامعة بأسوان

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