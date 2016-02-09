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زوج فى "دعوى نشوز": "بتطالبنى بتقسيم ايجار الشقة.. وقالت لى من حقى ضربك"

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زوج فى "دعوى نشوز": "بتطالبنى بتقسيم ايجار الشقة.. وقالت لى من حقى ضربك" زوج فى "دعوى نشوز": "بتطالبنى بتقسيم ايجار الشقة.. وقالت لى من حقى ضربك"
أقام الزوج "جمال.ق" دعوى نشوز ضد زوجته "روجينا.م" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى بعد زواج دام بينهم 10 شهور وطالب باثبات باثبات خروجها عن طاعته بعد تعديها عليه ضربا وطالبها تقسيم الالتزمات فى المنزل بينهما وتهديدها برد أى أساءة يرتكبها فى حقها .

وقال الزوج، فى الدعوى التى حملت رقم 3988 لسنة 2016: "فترة الخطوبة كانت 6 شهور وخلالها لم أتخيل أنها متطرفة بتلك الطريقة تجاه الرجال لكن من أول ليلة زواج وضعت لى شروط منها تقسيم راتبنا وإيجار الشقة والعمل فى المنزل".

وأضاف:"اضطريت أتعدى عليها ضربا وكنت أول مرة فى حياتى أفعل ذلك بسبب تجاوزها فى حقى وتعديها على بالضرب فقط لأنى طلبت منها أن تعد لى الطعام وقالت نحن متساوين وكلمات من ذلك القبيل والهمجية التى يمتاز بها الرجال".

وتابع:" لا يوجد رجل فى الدنيا يتحمل زوجتى ولن أطلقها وأتركها بسبب أفعالها فهى من خرجت عن طاعتى وأنا لم أطالبها إلا بما قال به الشرع والدين".

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مصر 365