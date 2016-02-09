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تعرف على بدائل جيدة لأدوية الكحة الغنية بالكودايين

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تعرف على بدائل جيدة لأدوية الكحة الغنية بالكودايين تعرف على بدائل جيدة لأدوية الكحة الغنية بالكودايين
أدوية علاج السعال والبرد كثيرة ومختلفة، ومؤخرًا حذرت إدارة الأدوية والغذاء الأمريكية من الإسراف فى تعاطى الأنواع التى تحوى مادة الكودايين خاصة للأطفال أقل من 18 سنة.

ويؤكد الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء والغذاء، أن هذا التحذير فى محله، لأن مادة الكودايين يمكن إدراجها ضمن المواد المخدرة التى تتحول بتفاعلات معينة داخل الجسم إلى مورفين، وهو من المواد الأفيونية التى لها أعراض خطيرة قد تصل إلى حد الوفاة حال زيادة الجرعات التى يتعاطاها المرضى، فهى تحدث شللاً فى الجهاز التنفسى ويصبح الشخص غير قادر على التنفس بشكل سليم، ولا يستطيع القيام بعمليتى الشهيق والزفير بشكل صحيح، ما قد يجعله عرضة للموت، ولذا تعد نوعيات من الأدوية غير الآمنة.

ونصح الباحث فى الدواء بالبعد عن تلك الأدوية مهما كان تأثيرها سريعا أو فعالا، لخطورة موادها خاصة على الأطفال، والتى تعمل على مراكز المخ مباشرة، مشيرًا إلى بعض البدائل الجيدة لتلك العقاقير الغنية بالكودايين، بعقاقير أخرى للبرد والكحة ذات محتوى عشبى غير ضار، حيث تصنع من الجوافة أو الأعشاب الطبيعية فى تركيبتها الدوائية، وتأثيرها أفضل من الأدوية الأخرى، وبشكل خاص للمريض الذى يعانى من جفاف السعال، وتكون مفيدة للمريض تحديدًا إذا كان مصابًا بالكحة أو الكحة الجافة، فيما يحتاج علاج السعال المصحوب زيادة فى تكثيف الأدوية الخاصة به، والتى يصفها الطبيب بطبيعة الحال.

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مصر 365