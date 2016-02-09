اليوم.. فتح باب تظلمات نتيجة امتحانات الابتدائية والإعدادية بالسويس

وافق عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، على فتح باب التظلمات فى نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية التى تم إعلانها أول أمس الأحد.

وأوضح رضا سليمان، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، أن اليوم الثلاثاء 9 / 2 بدء تلقى التظلمات فى نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، ويستمر قبول الطلبات حتى الخميس 25/ 2/ 2016، وذلك بمقر إدارة شئون الطلبة والامتحانات بديوان مديرية التربية والتعليم.

وأكد "سليمان" أن الإدارة لن تلتفت إلى طلبات التظلم التى ترد بعد تاريخه.