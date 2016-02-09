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خبراء لجنة سد النهضة يجتمعون اليوم مع المكتبين الاستشاريين فى الخرطوم

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خبراء لجنة سد النهضة يجتمعون اليوم مع المكتبين الاستشاريين فى الخرطوم خبراء لجنة سد النهضة يجتمعون اليوم مع المكتبين الاستشاريين فى الخرطوم
يجتمع اليوم الثلاثاء، الخبراء الفنيون، أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية من والسودان وأثيوبيا، مع المكتبين الاستشاريين لسد النهضة الاثيوبى "بى . أر. أل" و "أرتيليا"، فى العاصمة السودانية الخرطوم، لمناقشتهما فى الملاحظات الفنية حول العرض الفنى المقدم من المكتبين .

و أرسلت الجهات المعنية بالملف، مسودة العقود "الأولية"، التى تم إعدادها من قبل المكتب القانونى الإنجليزى "كوربت" والتى سيتم توقيعها بين الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" والمكتبين الاستشاريين "بى.أ.أل" و"أرتيليا" إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وذلك طبقاً لما ينص عليه الدستور المصرى، حيث تم التنسيق بين المجلس وكافة الجهات المعنية بالملف لسرعة الانتهاء من المراجعة.

ومن المقرر أن يتم، عقب الانتهاء من الاجتماعات، رفع تقرير نهائى إلى وزراء المياه بالدول الثلاث، وإخطارهم بالاتفاق على تحديد موعد توقيع العقود مع المكتبين، للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها، والتى من المقرر أن تتم فى فترة من "8-11" شهرا، وذلك وفقاً للعرض الفنى للمكتبين الاستشاريين.

كان الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية، أكد أن اللجنة الوطنية الثلاثية فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من اتمام العروض الفنية مع المكتبين الاستشاريين.


>الرى: إقامة أى منشأة على النيل بدول المنبع تؤثر على مصر.. ترشيد المياه ضرورة ولا نتحمل نقصها.. ولا تأثير لبناء سد النهضة على محطات الشرب.. وحسام مغازى: مناقشة الملاحظات الفنية مع مكاتب السد غدا

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مصر 365

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