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محافظ كفر الشيخ يوقف مدير مستشفى الرمد عن العمل 3 أشهر لوجود مخالفات

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محافظ كفر الشيخ يوقف مدير مستشفى الرمد عن العمل 3 أشهر لوجود مخالفات محافظ كفر الشيخ يوقف مدير مستشفى الرمد عن العمل 3 أشهر لوجود مخالفات
أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أمس الاثنين، قرارا بوقف مدير مستشفى الرمد بكفر الشيخ، وأمين المخازن بالمستشفى، ثلاثة أشهر عن العمل، أو لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة العامة بكفر الشيخ.

وذلك بناءً على تقرير مفتشى إدارة الصيادلة والتفتيش المالى والإدارى للمحافظة برئاسة محمد فرحات والجهاز المعاون له، وبالتفتيش لمخزن مستشفى الرمد القديمة بكفر الشيخ تبين وجود بعض الأكياس بها عدسات مختلفة الأنواع والمقاسات غير مرخصة وبعضها منتهى الصلاحية، وبها خطورة على العين للمرضى، وعددها 117 عدسة، وبعض الخيوط المتنوعة وبعض المشارط الخاصة بالعيون.

كما تبين وجود 194 شهادة طبية خاصة بدون بيانات بأسماء أطباء باطنة وعيون، معدة لتقديمها لإدارة المرور لاستخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية لصالح بعض الأطباء العاملين بالمستشفى.

تم جمع المضبوطات الطبية بأكياس بلاستيكية وجمعها بالجمع الأحمر، وكذا جمع الإفادات الطبية والأكلشيه المستخدم فى كيس واحد، وجمعه بالشمع الأحمر، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة بكفر الشيخ بالواقعة للنظر والتصرف.

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مصر 365