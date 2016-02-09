"الزراعة": 19 ألف نخلة من 20 مليون مصابة بسوسة النخيل الحمراء

قال المهندس مصطفى حسين، مدير مكافحة الآفات البستانية التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إنه تم توفير جميع احتياجات المبيدات والمركبات اللازمة لمقاومة آفة سوسة النخيل الحمراء بنصف الثمن للمزارعين.

وأكد أن آخر تقرير يؤكد وجود 20 مليون و32 ألف و725 نخلة فى مصر ، المصابة منها بالآفة يبلغ 19 ألف و704 نخلة، تم مكافحة 16 ألف و528 نخلة، وتقليع 2353 بجميع المحافظات، بالإضافة إلى الاستعانة بحفارات لتقاليع ودفن النخيل المصاب والتى تكثر بها زراعته ، خاصة مناطق سيوه والإسماعيلية والجيزة، حفاظا على الثروة القومية للنخيل فى مصر خصوصا بمنطقة واحة سيوه التى تعتمد على زراعة النخيل.

وأوضح مدير مكافحة الآفات البستانية،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية، تواصل مكافحة الآفة بالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعى،ومعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، عمل برامج تنفيذية ودورية لمحاصرة بؤر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء بالمحافظات،وتحسين نوعية أصناف نخيل البلح والاستفادة من برامج المكافحة الحيوية للآفات والأمراض التى تهدد النخيل.

فيما أشار أخر تقرير لمركز البحوث الزراعية، إلى أن فريقا علميا من باحثى معهد بحوث الهندسة الوراثية والمعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل التابعين للمركز نجح في تحديد النسخة المبدئية للخريطة الجينية لبعض أصناف نخيل البلح المرغوبة تجارياً وإمكانية التنبؤ بجنس ونوع أشجار النخيل المنزرع مما يعود بالنفع علي المزارع المصرى مشيرا الي ان ذلك يساهم في الكشف عن طرق زيادة انتاج مصر من النخيل والمساعدة فى تكاثر النخيل المصرى.