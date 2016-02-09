محمد بن زايد يبحث التعاون مع مصر والجزائر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة امس في دبي كلا على حدة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري و عبدالمالك سلال رئيس مجلس الوزراء الجزائري اللذين يزوران الدولة للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت فعالياتها امس.

ورحب سموه برئيسي الوزراء المصري والجزائري وتبادل معهما الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية وبحث معهما أوجه التعاون بين الإمارات وكل من مصر والجزائر.

وتطرق الحديث حول أعمال القمة العالمية للحكومات ودورها في تطوير الأداء الحكومي وتسليط الضوء على أهم الدراسات والأبحاث المعنية في تطوير أداء عمل الحكومات الحديثة.

حضر لقاء سموه مع رئيس وزراء الجزائر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضر اللقاء مع رئيس الوزراء المصري معالي سلطان الجابر و محمد مبارك المزروعي