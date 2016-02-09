أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد يبحث التعاون مع مصر والجزائر

Google+ Print

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة امس في دبي كلا على حدة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري و عبدالمالك سلال رئيس مجلس الوزراء الجزائري اللذين يزوران الدولة للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت فعالياتها امس.

ورحب سموه برئيسي الوزراء المصري والجزائري وتبادل معهما الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية وبحث معهما أوجه التعاون بين الإمارات وكل من والجزائر.

وتطرق الحديث حول أعمال القمة العالمية للحكومات ودورها في تطوير الأداء الحكومي وتسليط الضوء على أهم الدراسات والأبحاث المعنية في تطوير أداء عمل الحكومات الحديثة.

حضر لقاء سموه مع رئيس وزراء الجزائر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضر اللقاء مع رئيس الوزراء المصري معالي سلطان الجابر و محمد مبارك المزروعي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"