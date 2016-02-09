محمد بن راشد: الابتكار أرقى أشكال المنافسة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التنافس في العلوم والابتكار أرقى أشكال المنافسة وأكثرها تحضراً. وقال إن ابتكارات الحكومات الخلاقة ستحفز aللحكومات الأخرى، وستلهمها لبناء تجاربها المتميزة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، فعالية ابتكارات الحكومات الخلاقة، ضمن أعمال الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات التي يشارك فيها أكثر من 3 آلاف شخص من 125 دولة.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموقع الذي عرضت فيه حكومات من دول حول العالم مشاريعها المبتكرة التي أحدثت أثراً بالغ الأهمية في حياة المجتمعات، وشكلت حلولاً إبداعية في تطوير أدوات العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات. رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من المسؤولين.

وكشف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أنه سيتم تكريم أفضل الابتكارات المشاركة على منصة القمة العالمية للحكومات، بعد تقييمها من قبل لجنة تحكيم متخصصة.

وتعتمد عملية التقييم معايير تقييم رئيسة ثلاثة، هي حداثة الفكرة والأثر، وقابلية التكرار في المكان الذي نفذت فيه، والتطبيق في أماكن أخرى، وستستقبل ابتكارات الحكومات الخلاقة في الدورات المقبلة الترشيحات من الحكومات في دول العالم، وتستثنى دولة الإمارات من الترشح حفاظاً على حيادية الجائزة.

وكشف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي النقاب عن تقرير ابتكارات الحكومات الخلاقة الذي يحدد أبرز مقومات الحلول الناجحة التي تم تقديمها والعوامل المشتركة بينها، ويضع معجماً لمصطلحات الابتكار الحكومي. ويتضمن التقرير 6 اتجاهات جديدة، تشكل معجماً لعدد من المصطلحات في الابتكار الحكومي، هي الذكاء الجماعي والتحول الجذري للعمليات والابتكار في استخدام التكنولوجيا والكفاءة الناتجة عن البيانات والبنية التحتية المرنة والتطوير المستوحى من الأنماط السلوكية.

وتضم ابتكارات الحكومات الخلاقة حلولاً يتم تطبيقها لمواجهة تحديات نوعية، من ضمنها مشروع توظيف الجرذان في الكشف عن المتفجرات والأمراض، وهو مشروع مبتكر.

تحديات

كما تضم ابتكارات الحكومات الخلاقة مشروع مطارات الطائرات دون طيار، من خلال تأسيس شبكة من المهابط المخصصة للطائرات دون طيار، وتمكن هذه الطائرات الصغيرة قليلة الكلفة من تسليم بضائع لا يزيد وزنها على 10 كغم، ضمن مسافات تصل إلى 100 كم. ومن الابتكارات أيضاً الحدائق العامة المصغرة «Pocket parks». وتستند هذه المبادرة إلى الاحتياجات المجتمعية، وتحول المساحات الصغيرة غير المستخدمة إلى حدائق عامة.

تميز

ابتكارات الحكومات الخلاقة فعالية رئيسة مصاحبة للقمة العالمية للحكومات من تنظيم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتضم مجموعة من الابتكارات التي تساعد الحكومات على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في القطاعات الحيوية المتعلقة بحياة الناس، مثل الصحة والبيئة والسلامة العامة.

وتهدف الفعالية إلى إبراز تجربة الإمارات، وترسيخ مكانتها وجهةً للابتكار، وتعزيز دور مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في دعم جهود تحقيق رؤية الإمارات 2021.