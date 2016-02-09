محمد بن راشد وأمين عام «التعاون الاقتصادي» يستعرضان قضايا التنمية والطاقة النظيفة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في مدينة جميرا أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، كلاً على حدة خوسيه غوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، وستيفان سيليغ وكيل وزارة التجارة الدولية الأميركية والوفد المرافق، المشاركين في أعمال القمة العالمية للحكومات.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وخوسيه غوريا الحديث حول عدد من قضايا التنمية والطاقة النظيفة، وسبل تعزيز التعاون الدولي في هذين الميدانين.

وأشاد المسؤول الدولي بمستوى التنظيم والمشاركة العالمية العالية في القمة التي جمعت قادة حكوميين وخبراء ومسؤولين في القطاعين العام والخاص، تحت شعار «استشراف مستقبل الحكومات».

من جهته أعرب وكيل وزارة التجارة الدولية الأميركية عن تقدير حكومته والإدارة الأميركية لاختيار الولايات المتحدة الأميركية كضيف شرف في القمة العالمية الرابعة للحكومات والتي تعكس مستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وعدد من المسؤولين.

كما حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع وكيل وزارة التجارة الدولية الأميركية، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس القمة العالمية للحكومات وباربارا أليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.