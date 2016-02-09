محمد بن راشد ومحمد بن زايد: متحف المســــتقبل يقرب المعرفة من عقول الناس

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، جانباً من فعاليات القمة العالمية للحكومات في يومها الأول، كما استعرضا الابتكارات والمشاريع الخلاقة.

وزار سموهما متحف المستقبل الذي تنظمه مؤسسة دبي لمتحف المستقبل، والذي يعد إحدى الفعاليات الرئيسة المصاحبة للقمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة.

وأكد سموهما أهمية دور متحف المستقبل في تقديم المعرفة وعرض ابتكارات وعلوم المستقبل، وفي تعميم المعرفة وتقريبها من مفاهيم وعقول الناس مهما كانت مستوياتهم العلمية.

صورة حية

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «القمة العالمية للحكومات تنتقل هذا العام من استشراف المستقبل إلى صناعته، وتقدم صورة حية للمستقبل من خلال المتحف وما يشتمل عليه من إبداع في الرؤية.. نريد للحضور أن يلمسوا المستقبل واقعاً، وأن يستلهموا منه ما يعزز تجاربهم ويرتقي بمستوى حياة الناس».

وأضاف سموه: «أن كل ما نراه اليوم سيصبح في الغد واقعاً بفضل العلوم وتحديث وسائل التدريس، لتصبح أكثر ملاءمة لمستقبل أجيالنا».

ودوّن سموه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس: «سعدت وأخي محمد بن زايد باستعراض مجموعة من ابتكارات متحف المستقبل ضمن القمة العالمية للحكومات».

وأضاف : «القمة العالمية للحكومات ليست فقط تجمعاً لـ 125 حكومة.. بل تفاعلاً حكومياً دولياً من أجل مستقبل أفضل للشعوب».

أبرز الفعاليات

ويعد متحف المستقبل من أبرز الفعاليات الرئيسة المصاحبة للقمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة التي تستمر حتى يوم غد، ويشارك فيها أكثر من 125 دولة حول العالم و3000 مشارك و125 متحدثاً في أكثر من 70 جلسة مختلفة، بما في ذلك كبار الشخصيات وقادة وخبراء القطاعين الحكومي والخاص في العالم، وصناع القرار والوزراء، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وقادة الابتكار والمسؤولين والخبراء ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الأكاديمية، ونخبة من طلاب الجامعات.