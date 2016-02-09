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محمد بن راشد يبحث ورئيسي الوزراء الجزائري والمصري العلاقات والقضايا الإقليمية

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، عدداً من القادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية المشاركين في أعمال القمة العالمية الرابعة للحكومات التي انطلقت صباح أمس، في مدينة جميرا في دبي، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف مسؤول حكومي وخبير وباحث من دولة الإمارات ومختلف دول الإقليم والعالم.

فقد استقبل سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عبدالمالك سلال رئيس الوزراء الجزائري، والوفد المرافق الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية الشقيقة.

تبادل الخبرات

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والوزير الأول الجزائري، الحديث حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، لاسيما قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وسبل توطيد عرى الأخوة وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات والجزائر على مختلف الصعد.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالضيف الجزائري، وبمشاركة الجزائر على هذا المستوى الرفيع في القمة العالمية للحكومات، ما يعكس أهمية هذه القمة بالنسبة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة التي تشهد إصلاحات إدارية في حكوماتها، وتعمل على استشراف وصنع المستقبل لأجيالها.

وإلى ذلك عبر عبدالمالك سلال، عن تقديره البالغ للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في القمة التي وصفها بالمنصة العالمية وبملتقى القادة الحكوميين والخبراء والمبدعين في مجال الإدارة وتحسين الأداء الحكومي وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الشعوب وإسعادها، منوهاً بتجربة دولة الإمارات ونجاحها في قطاع الإدارة الحكومية والارتقاء بخدماتها إلى مستويات عالمية من أجل راحة وإسعاد شعبها.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وصالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة.

علاقات مميزة

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، والوفد المرافق الذي نقل إلى سموه تحيات الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية الشقيقة.

 ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالضيف، مؤكداً عمق علاقات الأخوة والتعاون القائمة منذ عهد الراحل الكبير الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي أرسى قواعد راسخة لهذه العلاقات المميزة.

وأشاد رئيس الوزراء المصري بتوجهات دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة، وحرصها الدائم على مساعدة الأشقاء والأصدقاء للنهوض بالإصلاحات الحكومية والتنموية على غير صعيد، منوهاً بالإصلاحات الشاملة الجاري تطبيقها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعقب انتخاب أعضاء مجلس الشعب المصري الذي بدأ بمناقشة العديد من القضايا الوطنية ذات الصلة.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ووائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

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