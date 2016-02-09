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اليوم.. استكمال مرافعة دفاع محاكمة 51 متهم باقتحام سجن بورسعيد

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اليوم.. استكمال مرافعة دفاع محاكمة 51 متهم باقتحام سجن بورسعيد اليوم.. استكمال مرافعة دفاع محاكمة 51 متهم باقتحام سجن بورسعيد
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، محاكمة المتهمين بقضية محاولة "إقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، ومن المقرر ان يتم سماع مرافعة الدفاع.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استادبورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
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