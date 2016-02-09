بالفيديو.. سطو مسلح على محل ذهب بشبرا الخيمة وإطلاق النار على صاحبه

أرسل قارئ، فيديوهات، ترصد لحظة سطو عدد من البلطجية الملثمين مدججين بالسلاح على محل لبيع الذهب والمصوغات، وذلك بمنطقة شبرا الخيمة، بمساكن إسكو، التابعة لقسم ثان شبرا الخيمة، مشيرا إلى أن البلطجية قاموا بسرقة كمية كبيرة من المصوغات وأطلقوا النار بشكل كثيف ما أدى إلى إصابة صاحب المحل ويدعى " جرجس"، بطلق نارى فى القدم وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج .

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